خدمات جديدة من مستشفى أبوتيج بأسيوط.. عيادات حديثة وعلاج على نفقة الدولة

بدأت مستشفى أبوتيج التخصصي بمحافظة أسيوط، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم في خدمة مرضي مراكز جنوب أسيوط بإضافة خدمات وتخصصات جديدة، من ضمنها العمل بعيادات الأورام بتخصصاتها وتفعيل العلاج على نفقة الدولة.

عيادات تخصص الأورام

وأعلن الدكتور هشام الشريف، مدير عام مستشفي أبوتيج التخصصي، بدء العمل بعيادات الأورام بالمستشفي بكافة تخصصاتها من جراحات الأورام وعلاج الأورام الذي يشمل العلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني والعلاج الموجه والتي بدأت مع بداية شهر علي أن يكون الكشف يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية مساء بالمستشفى.

ويقوم فريق من أساتذة جامعة أسيوط واستشاريين في التأمين الصحي بأسيوط من التخصصات لمناظرة حالات أورام الثدي والكشف المبكر وجراحات الثدي المختلفة من الجراجات التحفظية وإعادة هيكل الثدي و أورام الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وتضم أورام المعدة والمريء والاثني عشر والبنكرياس والقولون والمستقيم وأورام الجلد والأنسجة الرخوة، و أورام الرأس والرقبة وأورام الغدة الدرقية والغدد الصماء وأورام الجهاز البولي والتناسلي.

عيادات الباطنة

وأضاف مدير عام مستشفى أبوتيج التخصصي أنه بدأ أيضًا العمل بعيادة الباطنة بإشراف الدكتورة نبيلة فائق أمين أستاذ واستشاري أمراض الباطنة بكلية طب أسيوط والمستشفى الجامعي باسيوط، وتكون مواعيد العيادة يومي السبت والخميس من الساعة التاسعة صباحا.

عيادة جراحة الوجه والفكين

كما تم بدء العمل بقسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة حيث يستقبل القسم حالات العيوب الخلقيه بالوجه والرقبة وحالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق وناسور الرقبة ولسان ملتصق وكسور الوجه والفكين وأورام الوجه والفكين واللسان و أورام الرقبة والغده الدرقية بإشراف الدكتور حمدان السعدي، استشاري جراحة الوجه والفكين والدكتور ياسر ريان، استشاري جراحة الوجه والفكين، علي أن تكون مواعيد العيادة يومي السبت والاثنين من كل أسبوع.

العلاج على نفقة الدولة

وأشار مدير عام مستشفى أبوتيج التخصصي إلى أن تم تفعيل منظومة العلاج علي نفقة الدولة والتامين الصحي بمستشفي أبوتيج التخصصي للمرضى غير القادرين على إجراء جميع العمليات الجراحية في وقت قياسي لتخفيف المعاناة عن أهالينا المرضى وذلك ضمن اهتمامات إدارة المستشفى لتقديم افضل خدمة طبية متميزة تليق بجميع مرضانا.