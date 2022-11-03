محمد علي خير: الدولة مهتمة بعدم زيادة الأسعار على المواطن

قال الإعلامي محمد علي خير، إن جهاز حماية المستهلك، خصص رقم 19588 يستقبل من خلاله شكاوى المواطنين، حال وجدوا استغلال من أي تاجر يبيع أي سلعة، مشيرا إلى أن الجهاز أكد على أنه يزور كل الأسواق ليلا، من أجل التأكد من عدم رفع سعر أي سلعة على المواطن.

خير: محافظة الجيزة ضبطت سلع غذائية قدرت بـ66 طنا

أضاف «خير»، خلال تقديمه لبرنامجه «المصري أفندي»، المذاع على فضائية «المحور»، أن وزارة التموين أعلنت أنها ستضرب بيد من حديد، على كل تاجر مستغل للأوضاع الاقتصادية الحالية، كما أعلنت محافظة الجيزة، ضبط عددا من التجار خزنوا سلع غذائية، وصلت لـ66 طنا وحجبهم عن الأسواق.

خير: يجب إبلاغ وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك عن أي زيادة

واستطرد: «اعتقد كدة وأنا مغمض، إن كل السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبيرة، مش هلاقي فيها أرز بسعر 15 جنيه وشلن، وزارة التموين أكدت أن سعر أي كيلو رز معبأ بأكثر من 15 جنيه، لازم تبلغ عليه على رقم جهاز حماية المستهلك، ومش عيب».

وأوضح أن الأهم في هذا الأمر، أنه مؤخرا وخلال الـ48 ساعة الماضيين تم الإفراج عن 4 الآلاف شحنه مواد غذائية ومستلزمات إنتاج في الموانئ المصرية.