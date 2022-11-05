خيري رمضان يشيد بعدد «الوطن» غدا: الغلاف شكله حلو أوي والصفحة الأولى مختلفة

أشاد الكاتب الصحفي خالد البرماوي بما قامت به جريدة الوطن في عددها الصادر، غدا، مشيرا إلى أن الصحيفة رحَّبت بالمشاركين في قمة المناخ بـ6 لغات مختلفة في عدد الورقي الصادر صباح الغد.

البرماوي: الجريدة إخراج الدكتور أحمد محمود أستاذ الإخراج الفني في مصر

واستطرد «البرماوي» خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، «الزملاء في الوطن عاملين ترحيب بـ6 لغات رئيسية المعتمدة من الأمم المتحدة احتفاء واحتفالا وترحيبا بالوفود، وعاملين تغطية حلوة أوي، وكانت إخراج الدكتور أحمد محمود أستاذ الإخراج الفني في مصر».

خيري رمضان: برافو عليهم بنحيي زملائنا في «الوطن»

واستكمل الإعلامي خيري رمضان الحديث بقوله: «الغلاف شكله حلو أوي والصفحة الأولى شكلها حلو ومختلف، برافو عليهم بنحيي زملاءنا في الوطن».