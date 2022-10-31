مصطفى كامل: السماح لمطربي الراب بالغناء بفرقة مكونة من 6 موسيقيين ابتداء من ديسمبر المقبل

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منذ قليل، اجتماعا مع عدد كبير مطربي الراب.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، السماح لمطربي الراب بالغناء حتى بداية ديسمبر المقبل دون فرقة موسيقية، ثم الالتزام بعد ذلك بفرقة موسيقية مكونة من 6 أفراد، وكذلك عدم تقديم الألفاظ المسيئة في حفلاتهم الغنائية.

وحضر الاجتماع عفرتو، ابيوسف، أبو الأنوار، مروان موسى، وعدد آخر من مطربي الراب.

تغريم عفروتو 100 ألف جنيه

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت تغريم مطرب الراب عفروتو 100 ألف جنيه، ومروان بابلو 50 ألف جنيه.

كما قننت أوضاع مؤدي المهرجانات خلال الفترة الماضية، بعد توقيعهم على تعهدات للنقابة بتمرير كلمات أغنياتهم على لجنة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.