الصين تسجل 526 إصابة محلية بكورونا.. وأكثر من 36 ألفا في كوريا الجنوبية

شهدت الصين وكوريا الجنوبية، تطورات في إصابات فيروس كورونا، حيث سجلت حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الصين، أكبر زيادة يومية منذ مايو الماضي، فيما أبلغت السلطات الكورية الجنوبية، 36675 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل البر الرئيسي للبلاد، 526 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، و3894 حالة دون أعراض، دون تسجيل وفيات جديدة.

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى أنّ الصين سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا في 6 أشهر.

ثابت إجمالي وفيات «كورونا» عند 5226 حالة

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقرير يومي، أنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ظل ثابتا عند 5226 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 267 مريضا بكورونا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 252004 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنّ الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 دون أعراض.

كوريا الجنوبية تسجل 18 وفاة جديدة بكورونا

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض، تسجيل 36675 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 66 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25838239 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 18 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29372 حالة وفاة.