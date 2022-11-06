«التنمية المحلية»: الحفاظ على البيئة لمواجهة أزمة المناخ هدف أساسي في مشروعاتنا

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وإبداء المرونة الكافية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة فى مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامنا مع استضافة مصر COP27، التي تنطلق فعالياتها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop 26، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور والملفات، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتي لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتوريد كشافات موفرة للطاقة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، تشمل تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية، موضحا أنّ الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، وتكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ37 مليار جنيه.

رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه

وأشار اللواء آمنة، إلى رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية في المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة خلال العام المالي الحالي رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه، موضحا أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، ونفذت 193 مشروعا على 3 مراحل في المحافظات، وتضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، و7 مصانع تدوير للمخلفات و 50 مدفن صحي آمن، فضلا عن التعاقد لإنشاء وتأهيل 19 مصنعا جديدا و9 مدافن صحية جديدة، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه.

توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه

وأضاف اللواء آمنة، أنّه جرى الانتهاء من توقيع 12 عقدا لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية نحو 3 مليارات جنيه في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه سنويا.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنّ الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحسين البيئة في المحافظات من خلال عدة مشروعات، منها مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي، والذى يهدف إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات، وتدير الوزارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع تطهير مصرف كتشنر بتمويل 79 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى 8 ملايين يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لخدمة 11 مركزا ومدينة تقع في نطاق المصرف بـ11 مركزا ومدينة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لتحسين منظومة البيئة بالمحافظات الثلاث ورفع كميات من المخلفات تهدف لتحسين حالة البيئة والحد من الممارسات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة.

وجرى مؤخرا طرح مناقصة على منصة التعاقدات الخاصة بالبنك الأوروبي لإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية، ومراكز الحامول ودسوق وكفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن / يوم، كما أنّ الوزارة بدأت تطبيق تكنولوجيات جديدة لتحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات من أجل الحد من الانبعاثات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنّ جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وإجراءات تحسين البيئة تضمنت مشروع رفع نواتج تطهير الترع والمصارف، موضحا أنّ الوزارة بالتنسيق مع المحافظات رفعت نحو 25 مليون طن نواتج تطهير ترع ومصارف بتكلفة ملياري جنيه، وتستهدف الوزارة العام الحالي رفع 10 ملايين طن بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

شراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة

ووجّه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية في المحافظات برفع كفاءة المعدات والسيارات والمكابس التي يتم استخدامها في منظومة النظافة للاستفادة القصوى منها، لافتا إلى رفع كفاءة 1500 معدة بتكلفة قدرها مليار جنيه، فضلا عن شراء 3500 معدة جديدة خلال الثماني سنوات الماضية للتعامل مع المخلفات، وتتضمن لوادر وحفارات ومكابس وسيارات قلاب بتكلفة 7 مليارات جنيه، وجار خلال العام الحالي شراء 750 معدة جديدة بتكلفة ملياري جنيه، إلى جانب شراء 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه.

تحويل 2300 أتوبيس بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى

وتابع أنّه جرى توريد وتركيب أكثر من 4 ملايين كشاف كهربائي موفر للطاقة وصديق للبيئة في المحافظات بتكلفة 3,5 مليار جنيه، لافتا إلى جهود الوزارة لتحويل أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة بدلا من السولار.

وأكمل أنّه خلال الثماني سنوات الماضية التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس يتبع هيئتي النقل العام والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه، دخل 300 منها الخدمة، كما اشترت الوزارة 110 أوتوبيسات كهربائية للهيئتين بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم تحريكها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لنقل المشاركين خلال مشاركتهم في الاجتماعات والفعاليات المختلفة، إضافة إلى 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي لنقل ضيوف المؤتمر خلال انعقاده.

100 مليون شجرة

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تنسق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية، التي يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالي الحالي، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة، وتستهدف الوزارة خلال العام المالي الحالي زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافة إلى 2,7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها.

وأشار إلى أنّ العمل يبدأ في المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، ولفت إلى أنّه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألف بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و434 ألفا بسوهاج، و 334 ألف بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و 245 ألفا بكل من محافظتي الإسكندرية والمنوفية و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و224 ألف بمحافظة بني سويف، 272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا، وسيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأشجار.