انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية غدا

ينطلق غدا الاثنين، معسكر منتخب مصر الأول، الذي سيخوض مواجهة ودية دولية أمام منتخب بلجكيا، المحدد لها يوم 18 نوفمبر الجاري، في الكويت.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الأولى من معسكر المنتخب، تواجد اللاعبين المحليين فقط وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر، على أن تغادر بعد ذلك بعثة المنتخب إلى الكويت، لخوض ودية بلجكيا، عقب انضمام المحترفين، والإعلان عن القائمة النهائية.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب لـ«الوطن سبورت»، عن أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، يرفض نغمة تواجد لاعبين بمعسكر المنتخب لمجرد إكمال العدد بسبب غياب اللاعبين المحترفين وانضمامهم في المرحلة الثانية من معسكر نوفمبر الجاري في الكويت.

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