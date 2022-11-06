خبيرة الطاقة وفاء علي: مصر تحتضن العالم في شرم الشيخ لإنقاذ كوكب الأرض

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة، تعليقا على قمة المناخ (cop27) التي تنعقد في شرم الشيخ، إن مصر تحتضن العالم في مدينة السلام من أجل إنقاذ كوكب الأرض، وتحسين حياة الإنسان في وقت يمر به العالم بتحديات كثيرة للغاية، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة يمر بها العالم.

لابد من تقليل مسببات التغير المناخي

وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن استراتيجة مصر للطاقة جاءت بعد إداركها أن تأمين إنجازات الطاقة وإدارة الطلب وتنويع مصادر الطاقة علاوة على ضمان الاستدامة هو الملاذ الآمن لأي دولة، بهدف تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تقليل مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي.

مصر لديها مزيج من الطاقة المتجددة

وتابعت، أن مصر وضعت استراتيجة للطاقة متكاملة ومتوازية وواضحة المعالم على جميع المسارات، كما أنها تمتلك مزيجًا من الطاقة المتجددة حتى عام 2035، ووضعت برؤيتها أن يكون لديها مزيج متنوع من الطاقة المتجددة ليصل إلى 42%، ومن ثم تنتقل بملفها الخاص بتحول الطاقة حتى عام 2067 ليصل مزيج الطاقة المتجددة إلى 68%.

وأشارت خبيرة الطاقة، إلى أن مصر تتصدر الدول العربية في قدرتها الإنتاجية للطاقة الشمسية والرياح، وتستعد لدخول عضو جديد لأُسر الطاقة المتجددة وهو الهيدروجين الأخضر، متابعة أنه سيتم عرض تجربة مصر الرائدة في ذلك بمؤتمر قمة المناخ.