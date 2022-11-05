خبيرة علوم بيئة بالأمم المتحدة لـ«القاهرة الإخبارية»: استضافة مصر لقمة المناخ تشهد اهتماما عالميا

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ والمراجعة الدولية بالاتفاقية الدولية لتغير المناخ بالأمم المتحدة، إن المنطقة الزرقاء ستشهد افتتاح قمة المناخ غدا، وسط حالة من التنظيم والأمن وتوافر وسائل المواصلات المجانية في مدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تشهد اهتماما عالميا، لأنها جاءت بعد توقف قمة المناخ لسنوات بسبب جائحة كورونا.

أحداث جائحة كورونا

وأوضحت «العوضي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول لم تلتزم باتفاقية باريس منذ 2015 إلى أن وصلنا لأحداث جائحة كورونا، وخرجت الولايات المتحدة الامريكية من اتفاقية جلاسكو بعد ذلك، وغيرها من الأحداث التي جعلت الآمال معقودة على قمة المناخ لتنفيذ التوصيات وإطلاق الحلول البديلة في ظل الحروب والنزاعات التي تحدث على مصادر الطاقة على مستوى العالم.

استضافة مصر لقمة المناخ

وأشارت الدكتورة سوسن العوضي إلى أن الوزارات والهيئات والمؤسسات من المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تكاتفت من أجل الخروج بأفضل مظهر في شرم الشيخ خلال استضافة مصر لقمة المناخ لأول مرة، موضحة أن مدينة شرم الشيخ تحولت لمدينة خضراء بالكامل وظهر ذلك من خلال أدوات النظافة الصديقة للبيئة والسيارات الكهربائية المجانية على مستوى المدينة واستخدام ألواح الطاقة الشمسية في الفنادق ومصادر الإضاءة، بشكل جعل المدينة مدينة كاملة صديقة للبيئة وستكون الانطلاقة المصرية لباقي المدن.

إعادة استخدام المنتجات

وأكدت أن مفهوم إدارة المخلفات واسع وله عدة محاور، منها التقليل واختيار المنتجات التي يتعامل معها الإنسان منذ لحظة الشراء ليبتعد عن المنتجات التي تؤدي لمخلفات أكثر من غيرها، وكذلك إعادة استخدام المنتجات عدة مرات وإعادة تدوير المنتجات لتحويلها لمواد جديدة، مشيرة إلى أن تلك المحاور لها أهمية كبرى في إعادة التدوير والاستفادة المتعددة من المواد المحيطة بنا في البيئة، خاصة وأن مصر تهتم بشكل كبير بمخلفات البلاستيك التي تبقى في البيئة لمئات السنوات.

إدارة المخلفات

وأضافت خبيرة علوم البيئة أن مصر ستوقع اتفاقيات مهمة في إدارة المخلفات خلال قمة المناخ بالتعاون مع عدة دول أبرزها الإمارات من خلال شركاتها المهتمة بالعمل في القطاع البيئي وإعادة تدوير المخلفات وإدارتها، لافتة إلى أن محور إدارة المخلفات سيكون ضمن أولويات ملفات قمة المناخ.