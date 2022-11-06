رسوم طلب سيارات الشهر العقاري إلى باب منزلك.. اعرف الخطوات

يحتاج العديد من الأشخاص إلى لذهاب لمصلحة الشهر العقاري؛ للانتهاء من بعض المعاملات الخاصة بهم من توثيق وتحرير توكيلات، وتنازل عن شقق أو أراضٍ، أو تسجيل ملكية سيارة خاصة، وغيرها من الخدمات.

ويُواجه بعض الأشخاص صعوبةً في الذهاب إلى مقار الشهر العقاري؛ لظروفٍ خاصة بهم سواء مرضية أو غيرها، لذا تتيح وزارة العدل خدمة طلب سيارات الشهر العقاري ووصلوها إلى مقر إقامتك، إذ دفعت الوزارة على مدار عامٍ منذ بداية تفعيل تلك الخدمة بنحو 41 سيارة شهر عقاري متنقلة على مستوى الجمهورية؛ لدعم المكاتب المزدحمة أو إجراء الخدمات بالمنزل أو في العمل.

رسوم طلب سيارات الشهر العقاري

وبعد التواصل مع الخط الساخن المخصص لذلك، فإنّه يتم دفع رسوم مقابل طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة ووصولها إلى منازل المواطنين، وهو 1000 جنيه، بينما يصل إلى 1500 جنيه مقابل انتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.

خدمات مكاتب الشهر العقاري

وتقدم مكاتب الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين، وهي كما يلي:

1- استخراج صورة من عقد مشهر.

2- استخراج صورة من كتاب دوري.

3- تصوير المحررات التي تُطلب.

4- استخراج صورة من منشور فني.

5- إعطاء الشهادات العقارية.

6- إعداد فهارس المحررات التي تُشهر.

7- استخراج صورة من منشور مالي.

8- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

9- ترجمة عقد مشهّر.

10- تصحيح محرر موثق.

11- تحرير توكيلٍ عام رسمي.

12- توكيل رسمي شامل (بنوك – عام).

13- توكيل خاص قضايا.

وعلى الراغبين في طلب سيارات الشهر العقاري ووصولها إلى منزلك أو مقر عملك، الاتصال على عدد من أرقام مخصصة لذلك من خلال الخط الساخن 15999 أو 01555559875، او التواصل مع مكاتب القاهرة الكبرى على رقم 01555887711، ورقم آخر لشكاوى مكاتب الإسكندرية 01555887722، والثالث لباقي مكاتب الجمهورية 01555887733.