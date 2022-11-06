محافظ كفر الشيخ يناقش منح تيسيرات للمستثمرين لإقامة مصانع في مطوبس

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، مع الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجهها.

تيسيرات للمستثمرين

وشهد اللقاء عمرو البشبيشي، نائب السيد المحافظ، واللواء تامر محمد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة الاستثمار، وعن الهيئة العامة للاستثمار، علاء زيان، مدير عام مكتب الدقهلية، وأحمد سمير، الباحث بمكتب الهيئة بكفر الشيخ.

كما ناقش المحافظ، التيسيرات التي ستُمنح للمستثمرين، للاستثمار بالمحافظة، خاصة في المنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة العديد من المصانع.

منطقة لوجيستية

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الواعدة لما تتميز به من فرص استثمارية في كافة المجالات التعليمية، والصحية، والزراعية، والصناعية، وغيرهم.

وتسعى المحافظة حالياً لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 12 فدانا أمام جامعة كفر الشيخ، باستثمارات 2 مليار جنيه، لتوفير 8 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.