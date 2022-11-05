إنقاذ حياة شخص بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ.. أصيب بجرح نافذ بالصدر

تمكن فريق طبي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة شخص في منتصف العقد الرابع من العُمر، أُصيب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني، نتيجة مشاجرة بسلاح أبيض.

شخص مصاب بجرح نافذ بالصدر

وقالت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في بيان، إن مستشفى سيدي سالم المركزي، استقبل شخص يُدعى «ع.ع.م.ش»، 35 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، نتيجة مشاجرة بسلاح أبيض، نتج عنه استرواح هوائي كبير، ونزيف كبير بالرئة.

وذكر البيان، أنه تم على الفور نقل المصاب إلى غرفة العمليات بمستشفى سيدي سالم المركزي، وتم تركيب أنبوبة صدرية على الناحية اليمنى للصدر، لافتاً إلى أن الحالة الآن مستقرة جراحياً، وحُجز بقسم الجراحة بالمستشفى.

وأشار بيان المديرية، إلى أن هناك جنودا لا تنام، وتسعى لراحة المرضى، وإنقاذ حياتهم من موت محقق، حيث تعمل ليل نهار، مضيفاً أن من بين هؤلاء الجنود: الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم، والدكتور فايد أبو الإسعاد، وكيل المستشفى، والدكتور محمد عبد الله الباز، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور مصطفى نجم، طبيب مساعد الجراحة العامة، وفريق التمريض بقيادة السيدة هانم، رئيس التمريض بمستشفى سيدي سالم، والممرضين أحمد عبد الرؤف، وفايزة أبو ليلة.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى سيدي سالم المركزي، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الشخص المصاب.