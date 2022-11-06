مصرع طفل غرقا في مياه مشروع «شرشرة» بالبحيرة

لقي، قبل قليل، طفل مصرعه غرقا في مياه مشروع «شرشرة» بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق الطفل

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد غرق طفل في مشروع «شرشرة»، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى حوش عيسى العام.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى «عمار ا. م.»،7 سنوات، مقيمفي حوش عيسى، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.