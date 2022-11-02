«صرف الإسكندرية»: تطهير 140 ألف شنيشة بعد أمطار أمس

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن أعمال التطهير للشنايش والمطابق مستمرة لرفع العبء عن الشبكة بعد أمطار الأمس التي كانت ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف «نافع»، في بيان اليوم، أن المحافظة شهدت منذ الساعات الأولى من صباح الأمس الثلاثاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم على معظم مناطق المحافظة من الساعة السادسة توقفت الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتكررت الأمطار في الثامنة مساءً ووصلت كثافتها من متوسطة إلى غزيرة على مناطق غرب الإسكندرية.

الصرف الصحي: الأمطار الشديدة لم تسبب إعاقة مرورية

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي إلى أن أمطار الأمس لم تتسبب في أي إعاقات مرورية وغزارتها بمنطقة العجمي تسببت في تجمع للمياه بالهانوفيل بالعجمي وتم التعامل معه.

إعادة تطهير 140 ألف مطبق وشنيشة

وأشار إلى أن الشركة تسابق الزمن لإعادة تطهير 140 ألف مطبق وشنيشة وما يزيد عن 200 بيارة محطة بالمحافظة فور انتهاء الأمطار لرفع المخلفات التي نزحتها الأمطار إلى شبكة الصرف الصحي، لتكون الشبكة علي أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار في الأيام التالية.