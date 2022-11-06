محمود محيي الدين: COP27 تسعى لتنفيذ التعهدات وحل أزمة التمويل

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنّ قمة COP 27 ستكون لإنفاذ التعهدات والتطبيق على الأرض، لما وجدناه متراكما من تعهدات على مدار سنوات طويلة، موضحا أنّ التمويل مُعضلة كبيرة، وفي العام 2009 ظهر تعهد الـ100 مليار دولار الشهير، لكن لم يتم وصف نوع التمويل بدقة، هل «منح أم هبات أم استثمارات أم قروض أو ائتمان قصير الأجل؟!» وبالتالي نحاول أن نتعظ بالتجربة.

تمويل المناخ

وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية مع الإعلامي محمد الشاذلي، أنّه بعد قمة المناخ الأخيرة، كلّفت مصر مجموعة من أفضل الخبراء والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسات حول العالم، بإعداد تقرير للتمويل بجميع مصادره كافة، ووضع محددات بالمقصود من التمويل الذي يأتي من الدول المتقدمة، كي لا يتكرر اللغط مرة أخرى.

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «نحتاج إلى التأكيد على أمرين، أنّ التمويل يجب أن يكون مستمرا ومنضبطا، واستمرار تمويل الدول النامية باستثناء الصين، والأمر الثاني هو تشجيع الاستثمارات الخاصة والتمويل طويل الأجل، الذي به عنصر منحة عالٍ».