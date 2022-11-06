محمود محيي الدين: «قائمة المشروعات» توجه غير مسبوق من مصر في قمة المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنّه جرى العمل على عدة أمور في إعداد قمة المناخ COP 27، للتعامل مع ملف التمويل، موضحًا: «عدد من محافظات الجمهورية ستشهد عرض مشروعات لإمكانية الحصول على التمويل الإضافي، لأن هناك عددا من المشروعات الموجودة على الأرض وتحتاج إما للتطوير أو زيادة الحجم أو نقل الفكرة إلى خارج البلاد».

أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي: «منذ يومين، كان هناك مؤتمر مهم عُقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء، بما في ذلك الوزارات المشتركة في الإعداد مثل التنمية المحلية والتخطيط، وأتصور أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مستمرة معنا، وهذه ميزة كبيرة».

المستوى الإقليمي والدولي

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «البُعد الثاني، وهو على المستوى الإقليمي والدولي، مصر نفذت أمرا غير مسبوق، بتجهيز الأقاليم الاقتصادية الدولية لقائمة المشروعات بالتعاون مع الأمم المتحدة، فشركات التمويل تقول إن التمويل متاح ولكنها لا تمتلك قائمة بالمشروعات، ولكن قمة COP 27 ستعرض قائمة بهذه المشروعات في عدة جلسات، بما في ذلك اليوم الخاص بالتمويل، وهو اليوم الثالث للمؤتمر».