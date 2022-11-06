مقتل السائق على يد «الصبي» في المطرية.. وزوجة الضحية تكشف التفاصيل

مشاجرة على 1000 جنيه وقعت بين محمد السيد بلال «سائق»، عمره 28 عامًا، وصبي يعمل لديه منذ 45 يوما فقط، في جمع القمامة والكرتون، في منطقة المطرية بالقاهرة، انتهت بطعنة في صدر السائق، حولته إلى جثة هامدة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات على 1000 جنيه وإيجار عربة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة مساء الأربعاء الماضي، عندما التقى المتهم والمجني عليه بالقرب من محل إقامة الأخير، وبدأ المتهم في إهانته عليه بأبشع الألفاظ، وبدأت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أقدم خلالها المتهم على إنهاء حياته.

وكشفت زوجة المجني عليه، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «المتهم ماكنش لاقي شغل، وجوزي أكرمه وشغله معاه، إلا أنه طمع في فلوس زوجي واقترض منه 1000 جنيه، وعربة كارو للعمل عليها، على أن يدفع إيجارها، وعندما طالبه زوجي بالإيجار، افتعل معه مشاجرة وأنهى حياته».

المجني عليه ترك خلفه 4 أطفال

وأضافت: «زوجي في الفترة الأخيرة أصيب بمرض، وخضع لعملية جراحية، فطلب منه المبلغ المالي وإيجار العربة، رفض دفع تلك الأموال، وبدأ في المماطلة، وكل يوم يقوله بكرة هعطيلك».

وتابعت: «زوجي ترك خلفه 4 أولاد، هو كان السند والعون لنا، وهو عمود الأسرة الذي نتكئ عليه وليس لنا أي مصدر دخل، ونطالب بأقصى العقوبة على المتهم لكي تبرد نار قلوبنا».

نقل المجني عليه إلى المستشفى

بداية الواقعة، التي شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، كانت بالعثور على شاب ملقى في أحد شوارع منطقة المطرية، مصاب بطعنة من سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له، لكنه توفى متأثرًا بإصابته، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة، وكشف غموض الواقعة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

المحامي والخبير القانوني حمدي العربي، قال في تصريحات لـ«الوطن» تعليقا على الواقعة، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».