إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالحوامدية.. وقانوني يوضح العقوبة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة في منطقة الحوامدية، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة عقب ورود البلاغ وتم ضبط طرفي المشاجرة، وإخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء علاء فتحي، نائب مدير مباحث الجيزة، من قسم شرطة الحوامدية من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة بشارع المعز العزبة الشرقية دائرة القسم.

تم تحديد وضبط الطرفين وهم كل من طرف أول عامل خردة، 26 عاما، مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن وجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وشقيقه 36 عاما، عامل خردة، وطرف ثانٍ كهربائي 54 عاما، مصاب بسحجات بالذراع اليمنى، ونجله 17 عاما، طالب مصاب بجرح قطعي بالذراع اليمنى، ونجله 22 عاما، عامل بمصنع بلاستيك جميعهم مقيمون بالشارع محل البلاغ.

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن سبب المشاجرة التى نشبت بين الطرفين هو مشادة كلامية بين الأول والثالث بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر وأحدث الرابع إصابة الأول بسكين مطبخ تم ضبطه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة التشاجر طبقا لقانون العقوبات، فقد أوضح سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه المادة 240 من قانون العقوبات نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وأضاف إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.