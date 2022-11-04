إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات التنافس على نقل الركاب بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بقرية منديشة بالواحات بسبب التنافس على نقل الركاب وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلاقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بقرية منديشة بالواحات، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان المشاجرة.

وبالانتقال والفحص تم تحديد وضبط طرفي المشاجرة، طرف أول سائق 40 سنة ومقيم الوادي الجديد مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وقائد أتوبيس سياحة خاص، ومحصل بذات الأتوبيس ومقيم كفر الشيخ مصاب بكدمة بالرأس، وطرف ثان شريك في شركة نقل يبلغ من العمر 34 سنة مقيم الدقهلية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، بسبب خلافات تنافس في مجال نقل الركاب من الوادي الجديد إلى كفر الشيخ.

قام على إثرها الطرف الأول بإحداث تلفيات بأتوبيس الطرف الثاني بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم وانصرفا، مما آثار حفيظته وعند مشاهدته لهما بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينهم تحولت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب وقام الثالث بأحدث تلفيات بأتوبيس الطرف الأول ألقي القبض على طرفي المشاجرة وتبادل الطرفان الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

وحول عقوبة التشاجر، فقد أوضح سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 240 من قانون العقوبات، فأشار الى أن المادة نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين».

كما أنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.