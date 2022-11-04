إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالعمرانية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالعمرانية بسبب خلافات أسرية بينهما، بحارة مصطفى كامل شارع الورد دائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول، عامل 45 سنة، زوجته 42 سنة مصابة بكسر بعظمة الزند اليسرى، شقيق الأول 37 سنة عامل مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، طرف ثان، شقيق الأول والثالث 40 سنة سائق، عامل 32 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، شقيقة 33 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس شقيق زوجه الرابع.

وترجع الواقعة إلى وجود خلافات أسرية بين الطرف الأول والرابع، تطورت إلى مشاجرة تدخل على اثرها باقي الطرف الثاني لمناصرة الرابع، وتعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة بإشراف العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، وبمواجهتهم أمام المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يخص عقوبة الإصابة والجرح العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح سمير عبد العظيم المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وأضاف عبد العظيم إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.