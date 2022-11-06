رئيس وزراء بريطانيا يدعو زعماء العالم لحصر «الاحترار العالمي» عند 1.5 درجة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعوة زعماء العالم في قمة المناخ التي تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ، إلى عدم التراجع عن وعد حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان قبيل توجهه إلى مصر، للمشاركة في قمة المناخ: «عندما اجتمع العالم في مؤتمر المناخ في جلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي، من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد»، وفقا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

سوناك: مكافحة تغير المناخ أمر أساسي لأمن العالم في المستقبل

وأوضح أن مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هي أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل، متحدثا عن عواقب الأزمة الأوكرانية على إمدادات الطاقة والحاجة إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف «سوناك»: «علينا المضي قدما بشكل أسرع وأكبر في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي».

ومن المقرر أن تعلن المملكة المتحدة عن تمويل إضافي لحماية الغابات الاستوائية ومساعدة البلدان الموجودة في الصف الأول في مواجهة التغير المناخي، وفقا لـ «داونينج ستريت».

انطلاق قمة المناخ اليوم

وينطلق اليوم، مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.