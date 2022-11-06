البنك الدولي: نعمل على تعزيز التنمية الخضراء لمواجهة تغيّر المناخ

ذكر البنك الدولي، في تقريرٍ صدر عنه اليوم، إنّ البنك يعمل على خطةٍ بشأن تغيُّر المُناخ خلال الفترة 2021 - 2025، من خلال تعزيز تنميةٍ خضراء مرنة وشاملة، ويأتي ذلك من خلال الاستجابة الجماعية لتغيُّر المناخ والفقر وعدم المساواة، وهي اختبارات العصر التي يتعيّن على الجميع التعامل معها بشكلٍ مترابطٍ؛ لتحقيق هدفي خفض الفقر وتعزيز مشاركة الرخاء.

وأضاف التقرير، الصادر عن البنك، أنّ جائحة «كوفيد 19» والأزمة المالية كانت مدمرةً، وبينما يدعم البنك الدولي الدول في استجابتها للأزمة المستمرة وإعادة البناء، هناك حاجة ملحة لدمج استراتيجيات المناخ والتنمية؛ لتحقيق تنمية خضراء ومرنة وشاملة .

وأشار إلى أنّه سيكون هناك مقايضات عند تنفيذ أجندة طموحة للمناخ، بما في ذلك تكلفة التحول، لكن يُمكن خفضها باتباع نهجٍ يرتكز على الأشخاص وسياسات مالية واجتماعية فعّالة، وسياسات داعمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

تكاليف مواجهة تغيُّر المُناخ ضخمة

ولفت التقرير إلى أنّ تكلفة عدم مواجهة تغير المناخ ضخمة بالفعل وسوف تصبح أكثر كلفة، والبنك الدولي يدرك أنّه على المستوى العالمي، الفقراء، أقل من يقع عليهم مسؤولية انبعاثات الغازات الاحترارية العالمية، لكنهم أشد من يعاني من تأثيرات تغيُّر المُناخ.

وأوضح الدولي، أنّ الدول العملاء بالبنك الدولي والقطاع الخاص لديهم أسباب قوية لمكافحة تغيُّر المُناخ؛ فالكثير منهم ليسوا ضعفاء في مواجهة تأثيرات المناخ، والتي تهدد تطورهم المستمر وسلامة شعوبهم، لكنهم أيضًا في حاجة ليحتفظوا بتنافسيتهم في ظل اتجاه الاقتصاد العالمي نحو تحقيق صفر انبعاثات في المستقبل.

إجراءات مواجهة تغيّر المُناخ

ومن شأن إدارة التّحوُّل بشكلٍ سليم أن تضمن إتاحة إجراءات مواجهة تغيّر المُناخ لفرض عمل أكبر وأفضل، والحد من الفقر وتسريع التحول الاقتصادي، وهو أفضل وسيلة لتعزيز استدامة التشغيل.