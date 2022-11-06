«معلومات تغير المناخ بالزراعة»: أزمة الكوكب الحالية مختلفة وخطيرة

قال الدكتور بلال علي، مساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنّ الحديث عن قضية التغيرات المناخية من العلماء والباحثين والمختصين، بدأ أواخر ثمانينيات وأوائل التسعينيات في القرن الماضي، ونتج عنه اهتمام غير مسبوق من المجتمع الدولي، ظهر في صورة منظمات وهيئات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أنّ التغيرات المناخية الآن تختلف عن التي كانت تحدث من قبل، ما زاد خطورة قضية التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنّ العالم مرّ بتغيرات مناخية طبيعية سابقة ترتبط بدوران الأرض حول الشمس، إلا أنّها ليست بالصورة التي تجري بها الآن.

UNFCCC وIPCC أبرز المنظمات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية

وأضاف بلال، في حوار مع الإعلامي محمد البيطار، ببرنامج الاقتصاد والناس، المُذاع على شاشة القناة الثانية المصرية، أنّ أبرز الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بـ التغيرات المناخية، هي IPCC الهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ، وUNFCCC الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والتي تُعقد سنويا مؤتمر COP، أو مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، الذي تشرف مصر بتنظيمه ورئاسته هذا العام.

تخوف عالمي من زيادة معدل الكربون بالغلاف الجوي

وكشف بلال، عن أنّ الثورة الصناعية هي المسؤولة عن تفاقم قضية التغيرات المناخية، لما ترتب عليها من زيادة الإنبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري وزيادة ضخه بصورة كبيرة في الغلاف الجوي، حيث كان قبل ذلك معدل تركيز غاز الكربون لا يتجاوز 200 أو 250 جزءا بالمليون، لافتًا إلى أنّ غاز أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري نسبتهم تقدر بـ1% من إجمالي غازات الغلاف الجوي، لافتا إلى وجود 28% نيتروجين و21% أكسجين و1% ثاني أكسد الكربون وغازات أخرى.