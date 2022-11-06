سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 6-11-2022

مع استئناف النشاط المصرفي داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري صباح اليوم، تستعرض الوطن من خلال التقرير التالي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، للمهتمين بمتابعة سعر صرفه، الذى شهد ارتفاعا طفيفا بعد تحرير سعر صرف الدولار، ضمن المتابعات الاقتصادية التي تقدّمها للقراء والمتابعين، خاصة رجال الاقتصاد والمال والأعمال، الذين ترتبط أعمالهم بأسعار العملات المختلفة، ومنها سعر الدرهم الإماراتي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك، إلا من بعض التغيرات الطفيفة بين قرش وقرشين في بعض البنوك.

سجل الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر، نحو 6.58 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرفه اليوم الاحد الموافق 6 نوفمبر مقابل الجنيه المصري نحو6.58 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع ، داخل البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعره في البنك المركزي المصري 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية 6.58 جنيه للشراء، و6.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف في بنك قناة السويس نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره مقابل الجنيه في بنك CIB 6.8 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

ومع بداية تعاملات المصرف المتحد بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.44 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع، وداخل كريدي أجريكول نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.61 جنيه للبيع، كما سجل سعره 6.60 جنيه للشراء، و6.61 جنيه للبيع في أبو ظبي الإسلامي.