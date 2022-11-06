طقس الإسكندرية اليوم.. العظمى تسجل 27 مئوية وتوقعات بسقوط أمطار ليلا

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، ظهور أشعة الشمس وسط تراكم بعض السحب في السماء، ما ينذر بهطول أمطار مع الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاع الحرارة نهارا حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 27 مئوية، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلا بدرجة حرارة صغرى تسجل 17 مئوية.

استقرار في طقس الإسكندرية اليوم

ويستقر طقس الإسكندرية اليوم، مع اقتصار الظواهر الجوية على رمال مثارة في الجو فقط، إضافة الى توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، مع استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج بنسبة 1.5 إلى 2 متر.

ويشهد طقس اليوم هبوب رياح جنوبية غربية على عكس المعتاد، مع وجود غيوم جزئية في السماء، وهو الأمر الذي ينقص من درجة الحرارة المحسوسة عن الدرجة المسجلة بسبب عوامل الرياح التي تصل سرعتها إلى 15 كيلو مترا في الساعة، ويتبعه استمرار شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بالعمل وفقاً لحالة الطوارئ للتعامل مع أي طارئ.

فتح الشواطئ لاستقرار طقس الإسكندرية اليوم

هدوء النوات والأمطار في الإسكندرية حتى صباح اليوم دفع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أن تشجع المواطنين على الذهاب إلى 8 شواطئ مجانية، لممارسة الرياضة ضمن مبادرة محافظ الإسكندرية لفتح الشواطئ العامة بالمجان شتاءا.