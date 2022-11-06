قبل انتخابات التجديد النصفي بأمريكا.. بايدن يهاجم ترامب والجمهوريين

قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي بأمريكا، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، مؤكدًا أنه وأنصاره يحاولون تقويض الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

حالة رضا بنتائج التجديد النصفي بأمريكا

وأشار الرئيس بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي بحسب وسائل إعلام أمريكية محلية إلى أن الأمريكين عليهم عدم ارتكاب أخطاء، مبينًا أن الديمقراطية في ورقة الاقتراع لصالح الجميع في إشارة لضرورة تقبل النتائج التي ستظهر في انتخابات التجديد النصفي.

من سيفوز بانتخابات التجديد النصفي بأمريكا

وستحدد انتخابات التجديد النصفي بأمريكا منتصف الأسبوع المقبل الطرف المسيطر على غرفتي الكونجرس، وحكم الولايات الرئيسية بين أكبر حزبين في أمريكا، وهما الحزب الجمهوري الذي يتنمي إليه ترامب والحزب الديمقراطي المنتمي إليه بايدن، وسط توقعات بفوز الجمهوريين في مجلس النواب مع عدم حسم نتائج مجلس الشيوخ.

تلميحات بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي بأمريكا

وقال بايدن قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي بأمريكا، في تصريحات تلفزيونية بوسائل الإعلام المحلية بالقرب من بمبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار ترامب يناير العام الماضي: «بينما أقف هنا اليوم، هناك مرشحون يتنافسون على كل مستوى من المناصب في أمريكا على منصب الحاكم (حاكم الولاية)، الكونجرس، المدعي العام، ووزير الخارجية»، متهمًا ترامب بإذكاء الغضب والكراهية والعنف لأنه رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

هجوم قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي

وتطرق بايدن في حديثه حول انتخابات التجديد النصفي بأمريكا إلى الهجوم الذي نفذه شخص بمطرقة ضد زوجة رئيس الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، مشيرًا إلى أن هذا العنف كان نتيجة لأكاذيب جاءت من مؤامرة وحقد وسط تحذيرات منشورة وزعتها الحكومة الأمريكية عن طريق الشرطة ووكالات إنفاذ القانون، تطالب الأشخاص بعدم الانسياق وراء التهديدات المتزايدة بعد زيادة العنف المحلي داخل البلاد وسط إدعاء بعض الأشخاص أن لديهم مظالم أيديولوجية.