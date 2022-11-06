5 أحداث أمريكية في 24 ساعة: هفوة لـ بايدن.. واشتراك «تويتر» بـ8 دولارات

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسة وأمنية، كان من أبرزها، الهفوة الجديدة التي وقع فيها رئيس البلاد جو بايدن، فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حاجة بول زوجها إلى فترة علاج طويلة على خلفية حادث الاعتداء عليه الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو.

وفي هفوة جديدة لـ بايدن البالغ من العمر «79 عاما»، قال الرئيس الأمريكي، إنَّه نجح في خفض الدين العام للولايات المتحدة إلى النصف، بدلا من عجز الميزانية.

بايدن يحمّل ترامب مسؤولية نمو الدين العام

وأوضح بايدن، في خطاب بـ«فيلادلفيا» لدعم زملائه الديمقراطيين المشاركين في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، أن إدارته خفضت الدين الفيدرالي إلى النصف، بمقدار 1.4 تريليون دولار، محملا المسؤولية لرئيس الإدارة السابق، دونالد ترامب عن نمو الدين العام.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن تصريحات بايدن، وإلقاءه المسؤولية على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، كذبة لم يصدقها حتى الأمريكيون، وأوضحت صحيفة «آسيا تايمز»، أن محاولة الرئيس الأمريكي، إلقاء اللوم على بوتين، عززت فقط اعتقاد المواطنين الأمريكيين بأن العقوبات المفروضة ضد موسكو والدعم المالي لأوكرانيا هي المسؤولة عن بؤسهم.

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تخفيض 250 مليارًا أخرى خلال العام المقبل 2023. وكان ترامب، قال أمام تجمع حاشد في «بنسلفانيا»، إنَّه إذا كان المواطنين يريدون وقف تدمير الولايات المتحدة وإنقاذ الحلم الأمريكي، يجب عليهم التصويت للجمهوريين، بعد غد الثلاثاء.

وفي سياق التطورات التي يشهدها «تويتر»، عقب استحواذ مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، على موقع التدوينات القصيرة، دعا «مفوض حقوق الإنسان» الأممي فولكر تورك، الملياردير الأمريكي، لضمان احترام الموقع لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أطلق تطبيق تويتر اشتراكًا مقابل 8 دولارات شهريًا للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، وقال الموقع في في تحديث لنظام «آي أو إس» بأجهزة آبل، إن المستخدمين الذين يشتركون الآن يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم مثل المشاهير والسياسيين.

«مفوضية حقوق الإنسان» تحث ماسك على تبني 6 مبادئ حقوقية أساسية في إدارة «تويتر»

وأشار «تورك» في رسالة مفتوحة عبر «تويتر» إلى أن التقارير التي أفادت عن تسريح الرئيس الجديد لـ«تويتر» كامل فريق حقوق الإنسان التابع لموقع التدوينات القصيرة لم تكن، بداية مشجعة، معربا عن قلق وخشية بشأن الميان العام الرقمي ودور موقع «تويتر» فيه.

وحث «مفوض حقوق الإنسان»، ماسك على تبني 6 مبادئ حقوقية أساسية في إدارة «تويتر» بينها مبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

وفي إطار قضية تعرض بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ناسي بيلوسي، للاعتداء في منزل الزوجين بـ«سان فرنسيسكو» بمطرقة من جانب ديفيد ديبابي، «42 عامًا»، قالت المسؤولة الأمريكية، للمرة الأولى علنًا عن الهجوم، إنَّ زوجها يحتاج إلى فترة علاج طويلة، لكنه سيكون بخير.

ووصفت بيلوسي لمؤيديها خلال اجتماع افتراضي خاص، الهجوم بالمأساوي. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حذر في حديثه إلى أنصاره في وسط مدينة «بيتسبرج»، من أنَّ الهجوم ذي الدوافع السياسية الأسبوع الماضي على بول بيلوسي، كان نتاجًا للخطاب البغيض، مضيفًا أنَّ هذه العادة التي نتبعها في شيطنة المعارضين السياسيين، والحديث بأشياء مجنونة تخلق مناخا خطيرا، دون الإشارة مباشرة إلى الجمهوريين، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء

وفي نيويورك، أصيب 38 شخصًا على الأقل، أمس السبت، على إثر حريق اندلع في الطابق الـ20 من مبنى سكني وسط المدينة، ناجم عن اشتعال بطارية دراجة كهربائية.

اندلاع 200 حريق في المباني السكنية في نيويورك منذ بداية 2022

ومنذ بداية العام الجاري 2022، اندلع 200 حريق في المباني السكنية في نيويورك، نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، ما أسفرت عن مصرع 6 أشخاص، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت السلطات الأمريكية، أنَّ أحد السكان حاول إصلاح الدراجة بنفسه، مشيرة إلى مخالفة معايير الأمان أدى إلى اندلاع الحريق.

بدوره، طالب «الاتحاد الأوروبي»، الولايات المتحدة الأمريكية، بتعديل بعض الامتيازات الضريبية في «التشريع الأخضر» الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، نظرا لطبيعته التمييزية، محذرًا من ردّ انتقامي.

«الاتحاد الأوروبي»: تدابير «واشنطن» تخاطر بخلق توترات

وأمس الأول الجمعة، اجتمع كبار المسؤولين في «الاتحاد» والولايات المتحدة، لمناقشة المخاوف الأوروبية في محاولة لتجنب نشوب حرب تجارية محتملة بين الجانبين.

وشدد «الاتحاد الأوروبي»، في وثيقة، أمس الأول الجمعة، على أنَّ تدابير «واشنطن» تخاطر بخلق توترات يمكن أن تؤدي إلى تدابير متبادلة أو انتقامية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

ودعا «الاتحاد الأوروبي»، إلى مزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، لضمان ألا تحدث الإعانات آثارًا سلبية، وأدرج التكتل، 9 أحكام ائتمان ضريبي إشكالية مدرجة في القانون، بعضها ينتهك بوضوح قواعد منظمة «التجارة العالمية».