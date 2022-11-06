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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

كتب:

أسماء أبوالسعود
10:26 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
تصادم أرشيفية

تصادم أرشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل، بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الحثة والمصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

 

 

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