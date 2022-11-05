سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في نهاية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1228 جنيهًا، واستقر سعر الأوقية عالميًا عند النقطة السعرية 1684 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الذهب اليوم، في نهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم والأعيرة مختلفًا في محال الصاغة في نهاية اليوم السبت كما يلي.

الأوقية : 1684 دولارا.

الذهب عيار 24 نحو 1403.5 جنيه

عيار 21 اليوم إلى 1228 جنيها.

عيار 18 حوالي 1052.5 جنيه للجرام.

بينما عيار 14 سجَّل 812 جنيها للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9824 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 11 جنيهًا، ليسجل في محال الصاغة في نهاية الإغلاق سعر 1228 جنيها، مقابل 1217 جنيهًا في بداية معاملات اليوم.

سعر الذهب الآن

ويُباع الذهب عيار 24 بنحو 1403.5 جنيه للجرام، مقابل 1391 جنيهًا، بفارق 12.5 جنيه، بينما عيار 18 ارتفع بمقدار 9.5 جنيه، ويمكن الحصول على الجرام في المحال الآن بسعر 1052.5 جنيه، مقابل 1043 جنيهًا صباح اليوم، بينما عيار 14 فيباع الآن 821 جنيهًا، مقابل 813.6 جنيه صباح اليوم.

وكسب الجنيه الذهب نحو 88 جنيهًا، ليباع الآن في محال الصاغة ولدى تجار الذهب بسعر 9824 جنيهًا، مقابل 9736 جنيهًا صباح اليوم، وهذه الأسعار هي خاصة بسعر الذهب فقط، يضاف عليها الضريبة والمصنعية والدمغة أو ضريبة.

وبحسب تقارير عالمية، فقد قفزت أسعار الذهب نحو 2.8% خلال تسوية معاملات ختام جلسات الأسبوع الماضي «يوم الجمعة» وذلك بعد تراجع أداء الدولار حوالي 1.6% بعد صدور تقرير الوظائف الشهرية بأمريكا، حيث ارتفع معدل البطالة بالولايات المتحدة من 0.2% إلي 3.5%، وفق ما ذكر عبر موقع سكاي نيوز عربية.