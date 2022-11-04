سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم الجمعة.. سجل 1216 جنيهًا

نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تتغير بشكل كبير خلال الساعات الماضية،، وتزامنا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بالساعات الماضية وسجلت ارتفاعا بقيمة 20 جنيها على مدار اليوم.

وفي السطور التالية، نوضح سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة وأسواق المال، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022، وفق نادي نجيب، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1216 جنيها، ووصل عالميا إلى نحو 1648 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم نحو 1040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1390 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم نحو 809 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9704 جنيهات.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة 4 نوفمبر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1306 جنيهات، و53.86 بما يعادل 53.86 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1143 جنيها، بما يعادل 47.13 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال اليوم نحو 979.36 جنيه بما يعادل 40.40 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم نحو 9141 جنيها، بما يعادل 377.04 دولار.