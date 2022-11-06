«التنمية المحلية» تشارك في قمة المناخ بندوة عن التقنيات والسياسات البيئية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود والإسهامات في ملف التغيرات المناخية، حيث قامت بتوجيه من القيادة السياسية عام 2019، بتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية، وإقامة بنية تحتية خاصة بإدارة المخلفات والعمليات الخاصة بالنظافة والجمع والإدارة، والتشغيل لشركات وطنية متواجدة بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان وغيرها من المحافظات المصرية.

مسابقة المشروعات الخضراء الذكية بين المحافظات عظيمة

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc »، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في عمليات رفع نواتج التطهير الخاصة بالترع، وإقامة مسابقة ما بين المدن والمراكز المصرية بهذا الشأن، واصفًا مسابقة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات المصرية بـ«العظيمة».

مشاركة وزارة التنمية المحلية في «كوب 27»

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان عن نتيجة مسابقة المشروعات الخضراء الذكية أول أمس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى مشاركة وزارة التنمية المحلية بفعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث سيشارك وزير التنمية المحلية وفرق العمل في ندوة يوم 8 نوفمبر بعنوان التقنيات والسياسات البيئية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة، والتي سينظمها المعهد الكوري.