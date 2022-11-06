«محمد» يجوب شرم الشيخ بدراجته للترويج للأماكن صديقة البيئة في COP27

يجوب محمد المصري، مدينة شرم الشيخ بدراجته، للترويج للأماكن صديقة البيئة، مثل ممشى الدراجات والمنطقة الخضراء، بهدف دعم قمة المناخ cop 27، التي تنطلق فعالياتها اليوم، بحضور 40 ألف زائر، لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على البيئة، وطرح حلول للأزمة.

يقول «محمد» 29 عاما، صاحب مصنع موبيليا، إنه يهوي السفر بالدراجة من مكان لآخر، وبدأ منذ عدة سنوات، السفر في رحلات ترفيهية في المحافظات، وأصبحت طريقته في الترويج للأماكن السياحية بمصر، من خلال توثيق هذه اللحظات بالصور المختلفة.

«محمد» للأماكن صديقة البيئة

ويتابع «محمد» الاستعدادات لقمة المناخ cop 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وبدأ رحلته من قرية بسيون بمحافظة الغربية، مساء يوم 28 أكتوبر، ووصل إلى السويس في يوم 30 أكتوبر، وقرر ركوب الحافلة حتى وصل إلى مدينة شرم الشيخ، ليجوب المدينة بأكملها بدراجته، للترويج للأماكن صديقة البيئة، مثل ممشى الدراجات بطول 14 كيلو مترا، ويعتبر ثان أفضل ممشى سياحي على مستوى العالم، والأول على الوطن العربي، وفقًا له، موضحًا: «الرحلة بالعجلة كانت ممتعة جدًا، والوقت بيعدي بسرعة».

«محمد» يشارك في قمة cop 27

يتجول «محمد» بتصريح من وزارة الشباب والرياضة، في المنطقة الخضراء عند قاعة المؤتمرات، والتقط عدة صور تذكارية مع لاعبي منتخب مصر، في أثناء مشاركتهم بمؤتمر الشباب المناخ، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توصيل رسالة للعالم، بأن مصر تتمتع بالأمن والأمان في الطرق الزراعية والصحراوية.

خطة «محمد» للسفر من شرم الشيخ لدهب

يخطط «محمد» لرحلة أخرى بالدراجة، من شرم الشيخ إلى مدينة دهب السياحية، وذلك في ثان أيام قمة المناخ، بحسب كلامه، موضحا: «عايز أزور كل منطقة في شرم الشيخ لحد لما أوصل لمدينة دهب».