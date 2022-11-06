ما الفرق بين التغيرات المناخية وتقلبات الطقس؟.. خبراء في مجال البيئة يوضحون

لا حديث يعلو على حديث التغيرات المناخية في الوقت الحالي، بالتزامن مع الجهود التي بذلتها مصر للحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة، واستضافتها لقمة المناخ «cop27»، لمناقشة ووضع حلول واقعية يتم تنفيذها فعليًا، وقد يسأل البعض: هل يوجد فرق كبير بين التغيرات المناخية والتقلبات الجوية في الطقس؟ هذا ما وضحه المتخصصون، ونعرضه في السطور التالية.

في البداية تقول الدكتورة إلهام محمود، عضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية طويلة المدى وأي تغيير في المواسم يعتبر تقلبات جوية وليس تغيرات مناخية.

التغير المناخي يخص الكرة الأرضية كاملة

وأضافت «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التغير المناخي يخص الكرة الأرضية كاملة، وما حدث في الـ100 سنة الأخيرة هو تغير مناخي لأن العلماء أثبتوا أنه يختلف تمامًا عما كان يحدث من قبل، ودليل ذلك حرق الغابات.

من جانبه، حدد الدكتور خالد مدكور، مدرس جغرافيا التغيرات المناخية بجامعة عين شمس، الفرق بين التغيرات المناخية كظاهرة عالمية المنشأ والتأثير لها من مسبباتها وآثارها المختلفة، وبين التقلبات والتباينات المناخية والتي يمكن أن توصف بشكل أصح بالتقلبات والتباينات الطقسية التي تشهدها أنحاء الجمهورية طوال العام، خاصة خلال فصلي الخريف والربيع، والتي ترتبط بالتقلبات في عناصر المناخ المختلفة.

وأضاف «مدكور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التقلبات يُقصد بها التقلبات قصيرة المدى والتي قد تمتد لعدة ساعات أو أيام أو أسابيع كأن تشعر ببرودة الجو في الصباح الباكر ثم الشعور بالدفء عند الظهيرة ثم اضطراب الأحوال الجوية، وتكون السحب وتساقط المطر مساءً، أما التباينات فهي متوسطة المدى لفترة قد تمتد لعدة أشهر قد تصل إلى سنة أو أكثر، مثل ارتفاع درجة حرارة فصل الصيف الماضي عن سابقه أو توقع برودة الشتاء المقبل عن سابقه.

التغيرات المناخية تمتد لعدة سنوات وتصل لعقود

وأكد مدكور، أن التغيرات طويلة المدى قد تمتد لعدة سنوات تصل لعقود وأكثر فهي تغير في النمط العام لعناصر المناخ المختلفة، ولا يمكن ملاحظتها إلا بدراسة التتابع التاريخي لعناصر المناخ المختلفة ودراسة ما يطرأ من تغير في نمطها العام، مثل ارتفاع معدلات درجة حرارة الصيف خلال العقد الأخير «2012-2022» بمقدار درجتين أو ثلاث درجات عن معدلها المعتاد.

وأوضح مدرس جغرافيا التغيرات المناخية، أن هذا التغيير في تفسيره الأولي يمكن أن يعتبره البعض أنه تغيرًا طفيفًا، ولكن ذلك التغير يرتبط به تغير في عناصر المناخ الأخرى مثل الضغط الجوي ونظام الرياح والرطوبة المطر، فقد تعمل على زيادة بعض العناصر وانخفاض بعضها تبعًا لنمط التغير ونمط التفاعل بين تلك العناصر داخل منظومة المناخ، لأنها منظومة عالمية مترابطة وأي تغير في أحد عناصر يتبعه تغير في كافة العناصر الأخرى.

مصر تستضيف قمة المناخ

وتستضيف مصر قمة المناخ «COP27» وهو مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة «UNFCCC» بمدينة السلام شرم الشيخ، والتيتحولت إلى مدينة خضراء ذكية.