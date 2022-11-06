معلومات عن وحدة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية بجامعة بنها

حرصت جامعة بنها تزامنا مع قمة المناخ على تدشين العديد من الأنشطة الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية ومن أهمها إنشاء وحدة وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتي افتتحتها الجامعة حديثا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وأهداف الجامعة في مواجهة التغيير المناخي حيث تولي مصر والقيادة السياسية قضية التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات على كافة مناحي الحياة.

«الوطن» تستعرض أهداف وأنشطة وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتي جري تدشينها بجامعة بنها وأهداف الوحدة في إطار خدماتها لقرائها تزامنا مع إنطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ.

أهداف وحدة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية بجامعة بنها

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أن الوحدة جرى تشكيل مجموعة عمل أكاديمية لإدارتها لتنفيذ الأهداف التالية:

رصد الأنشطة والإنجازات المتعلقة بالتغيرات المناخية في جامعة بنها.

التدريب على التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي في المجتمع حول آثار التغير المناخي.

دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشروعات للحد من أثر تغير المناخ.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشروعات للحد من أثر تغير المناخ وخفض الانبعاثات المناخية.

توظيف موارد الجامعة المادية والعينية للحد من أثر التغيرات المناخية والمتفقة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مقر وحدة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية بجامعة بنها

أكد رئيس جامعة بنها أن الوحدة جرى إنشاؤها في كلية الزراعة بمشتهر تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حيث جرى إضافة قضية تغير المناخ كمقرر ومتطلب تخرج للطلاب في المراحل الجامعية المختلفة بهدف تجميع القوى وتوحيد المفاهيم لتقديم مقترحات تدعم جهود الدولة في مجال مواجهة آثار تغير المناخ.

أضاف رئيس الجامعة أن تدشين وحدة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية جاء في إطار أهداف التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في ضوء رؤية مصر 2030.