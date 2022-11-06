الأسمدة والسلع الهندسية على رأس قائمة صادرات مصر لأوروبا خلال 7 سنوات

احتلت الأسمدة الآزوتية والسلع الهندسية والكيماوية والحاصلات الزراعية قائمة المنتجات المصرية الأكثر تصديرا إلى الأسواق الأوروبية، خلال الفترة من العام 2014 إلى 2021.

وكشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية إلى أوروبا، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي قيمة صادرات أهم 30 سلعة مصرية إلى أوروبا، بلغ 10.6 مليار دولار، تمثل 78.9% من إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية، إلى الدول الأوروبية، العام الماضي، مقارنة بـ5.3 مليار دولار عام 2014، كما بلغ نمو إجمالي هذه السلع 10.2% خلال الفترة من 2014 إلى 2021.

قائمة السلع المُصدرة

وشملت قائمة السلع المصرية المصدرة لأوروبا، الزيوت النفطية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبأهمية نسبية 19.4% من إجمالي قيمة صادرات مصر للقارة الأوروبية، مقارنة بـ785 مليون دولار في 2014، وكانت كل من مالطة واليونان وإيطاليا.

وأبرز السلع المصرية التي تم تصديرها، وفقا للتقرير، الأسمدة الآزوتية، التي بلغت قيمتها 460.7 مليون دولار، وبأهمية نسبية 3.4%، من إجمالي القيمة، مقارنة بـ589 مليون دولار في العام 2014، وكانت أبرز الأسواق المستوردة كل من إيطاليا وفرنسا، ورومانيا، واليونان والمملكة المتحدة.

وصدرت مصر سلعا هندسية شملت شاشات وأجهزة عرض، بقيمة 428.2 مليون دولار، وبأهمية نسبية 3.1% من إجمالي قيمة الصادرات لأوروبا، كما صدرت حمضيات طازجة أو مجففة بقيمة 279.6 مليون دولار، بأهمية نسبية 2%، مقارنة بـ196.8 مليون دولار في العام 2014.

صادرات الألومنيوم

وبلغت صادرات مصر من الألومنيوم إلى أوروبا ما قيمته 253.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية 1.8% من إجمالي قيمة الصادرات للقارة. كما بلغت قيمة صادرات العنب الطازج والمجفف نحو 205 مليون دولار، بأهمية نسبية 1.5%، بينما حققت صادرات البطاطس الطازجة أو المبردة ما قيمته 116.8 مليون دولار.