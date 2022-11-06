محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين في دسوق وفوه بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة حسن الجمال للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بتكلفة 6 ملايين و477 ألف جنيه، وتضم 11 فصل على مساحة، 1928 مترًا، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الفصول الدراسية، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل، وحجرة المصادر، وحجرات الأنشطة، مشيداً بالمستوى العلمي للطلاب.

افتتاح مدرسة محمود كامل الزعفراني

كما افتتح المحافظ أيضًا، مدرسة محمود كامل الزعفراني للتعليم الأساسي إنشاء جديد، التابعة لإدارة فوه التعليمية، بقرية السالمية، بتكلفة 9 ملايين و890 ألف جنيه، مكونة من 22 فصل، إضافة للمعامل، وحجرات مصادر التعليم، وحجرات أنشطة، ودورات مياه، وحجرات للمُعلمين، وذلك ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جدير بالذكر، إن محافظة كفر الشيخ تواصل افتتاح العديد من المشروعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ66.