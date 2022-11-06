أمين عام حزب الشعب الجمهوري عن استضافة مصر لقمة المناخ: العالم أدرك قوة بلدنا

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، قائلًا إنَّ العالم عاد مجددًا لأحضان مصر.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وأوضح «أبوهميلة» لـ«الوطن» أنَّ استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية بمدينة السلام شرم الشيخ تؤكّد أنَّ العالم أدرك جيدًا قوة مصر الدولية، مبينًا أنَّ القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع بوصلة السياسة الخارجية المصرية مع مختلف دول العالم بمختلف القارات.

التغيرات المناخية

وتابع الأمين العام لـ حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحديث عن التغيرات المناخية التي طرأت على المناخ العالمي خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أنَّ الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثرة استخدام آلات الطاقة في بعض الدول أحدثت خللًا كبير في البيئة المناخية العالمية، فكان عقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ أمر حتمي لوضع توصيات دولية تلزم فيها كل دول العالم بالحد من استخداماتها لآلات الاحتراق المسببة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ودعا الأمين العام الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر باعتباره فرصة للتروّيج عن البنية التحتية لمناخ الاقتصاد المصري والتسويق عن كل المشروعات القومية التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي كان لها أسر كبير في تهيئة فرص الاستثمار في مصر.