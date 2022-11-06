«التضامن»: تسليم أجهزة تعويضية وأطرف صناعية لذوي الهمم في قنا

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال شهر أكتوبر، 22 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة قنا، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها أى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

تحديد المستفيدين وفق ابحاث ميدانية

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بقنا لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار، إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

أجهزة تعويضية

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532 جهاز تعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.