«الأورمان» تدعم 5 ملايين أسرة بمشروعات متنوعة في 20 محافظة

فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قدمت جمعية الأورمان 220 ألف مشروع للتمكين الاقتصادى ليدعم أكتر من 5 ملايين أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن ).

المحافظات المستفيدة من المشاريع

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المشاريع المقدمه تنوعت مابين (بقاله وخضروات وفواكه - صالون حلاقه - بيع قطع غيار واصلاح موتسيكلات وترسيكلات - ملابس واحذيه - بقاله - ورشه تغيير زيوت واصلاح كاوتش - احذيه وخردوات ومكواه بخار - ورشه تصنيع وبيع نجاره - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطه وبيع ملابس ومفروشات) ،وأنها نجحت بنسب تجاوزت 90% وتتم المتابعة الدورية لضمان استمرار هذا النجاح.

تخفيف الأعباء المالية على المواطن

وأوضح شعبان، إن الدور الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مضيفاً أن مديريات التضامن الإجتماعى تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً فى المناطق الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع.

لافتًا إلى أن الأورمان تعمل وتخدم في مصر منذ أكثر من 35 عامًا وأن الدعم يُقدم استنادا إلى بيانات دقيقة بما يضمن عدم ازدواجية الاستفادة وعدم حرمان المستفيد الحقيقي من هذه الخدمة.

التحالف الوطني

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.