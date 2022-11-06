الاتحاد السكندري: لا نية لتوقيع عقوبة مالية على محمود علاء بعد واقعة الطرد

أكد محمد عمر المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، أنه لا نية لتوقيع عقوبات مالية ضد محمود علاء لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد تعرضه للطرد في مباراة الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري، التي فاز فيها زعيم الثغر بهدفين دون رد.

وأوضح «عمر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع شوبير»، عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «مسألة محمود علاء تم تركها للمدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، لأن إدارة النادي ترى أن اللاعب تعرض بشكل كبير للاستفزاز».

وأكمل المدير الرياضي للاتحاد: «محمود علاء إضافة كبيرة للاتحاد السكندري، وخبراته ستكون فارقة مع الفريق، بدليل انضمامه لمعسكر المنتخب في شهر نوفمبر الجاري».

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