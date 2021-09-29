محمود علاء: رفضت عرضا خياليا من السعودية حبا في الزمالك

نفى محمود علاء، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقيه أي عروض من نادي بيراميدز، مشددا على أنه لا يُفكر في المال فقط.

وأضاف «علاء»، قائلًا: «خلال فترة مجلس إدارة الزمالك السابق تلقيت عرضا من السعودية بـ8 أضعاف عقدي في الزمالك، ورفضت لأني أردت استكمال مشواري داخل الزمالك من أجل مواصلة تحقيق البطولات، وإسعاد الجماهير الوفية».

وتابع محمود علاء، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون تايم سبورتس1» في برنامج «ملعب أون تايم» الذي يُقدمه الإعلامي سيف زاهر: «أنا زملكاوي أساسا، وأريد التواجد في الزمالك، ومش همشي إلا بعد عمر طويل إن شاء الله».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا