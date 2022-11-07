أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 7-11-2022

الموز والجوافة والبلح والرمان والكمثرى، كلها فاكهة يحرص الكثيرون على شرائها وتناولها في موسم تواجدها خاصة، إذ يكون لها مذاق خاص، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفاكهة في الأسواق بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها من البرتقال والجوافة والرمان والأفوكادو وغيرها في الأسواق المحلية حسب الجولة الصباحية التي تجريها في الأسواق اليوم الاثنين، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 جنيهات و8 جنيهات.

وتراوحت أسعار البلح بين 5 و10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو الموز اليوم ما بين 10 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكمثرى اليوم ما بين 12 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الجوافة اليوم ما بين 5 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان اليوم ما بين 8 و12 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البرتقال اليوم بين 9 و11 جنيها.

تراوح سعر كيلو العنب اليوم بين 6 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الأفوكادو في الأسوق المحلية اليوم بين 50 و60 جنيها.

كما تراوح سعر الكيلو من البلح اليوم بين 5 و10 جنيهات.

واختلف سعر كيلو الكنتالوب اليوم بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو البرقوق اليوم بين 20 و35 جنيها.