خبير الاتصالات خالد الحنفاوي: يفضل استخدام التكنولوجيا في المراحل التعليمية المتوسطة

قال بلال خالد الحنفاوي، خبير بمجالات الاتصالات، إن التكنولوجيا بشكل عام أصبحت أساسية في كل مجالات الحياة، لأنها تساعد المجتمعات على التطور، ولها أيضا آثار مهمة في مجال التعليم، حيث ظهرت مفاهيم التعلم عن بُعد وحصول الطالب على وسائل مختلفة للمواد التعليمية والالتحاق بالكليات عن بُعد، وذلك بهدف تيسير وتسهيل عملية الفهم للطُلاب من خلال الاستعانة بالأدوات والبرامج المختلفة والحديثة.

التكنولوجيا لها دور كبير في تعليم وتدريب الطلاب

وأضاف «الحنفاوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد» من تقديم شيرين غسان، وأية الكفوري وفادي نادي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التكنولوجيا لها أثر إيجابي وآخر سلبي على الأطفال حسب استخدامها، متابعًا أنه لا ينصح باستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية فقط في المراحل التعليمية الأولى، لأنه في البداية يكون الطالب بحاجة إلى الإدراك وفهم المصطلحات العلمية والتفاعل بينه وبين المعلم.

وتابع، أنه مع دخول الطالب للمرحلة المتوسطة يمكن استخدام البرمجة، لافتًا إلى أنه لا يُفضل تعليم البرمجة قبل الصف الخامس أو السادس، وذلك حتى يكون الطالب مؤهل بالقدر الكافي ولديه مفاهيم ومصطلحات علمية أكثر، مضيفًا أنه بتقدم التكنولوجيا يمكن للطالب استخدام وسائل تعليمية وتكنولوجية أكبر، إلى جانب تعلم البرمجة واستخدام الروبوت لتطبيق وتطوير المادة العلمية التي يتعلمها.

للتكنولوجيا آثار إيجابية في جائحة كورونا

وأشار خبير بمجالات الاتصالات، إلى أنه خلال فترة التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا كان يُعتمد على الأجهزة الحديثة كالحاسوب والتابلت وغيره واستخدامها بغرض التعليم وليس الترفيه فقط، لذلك يمكن القول إن كيفية استخدام الوسيلة نفسها هي التي تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مهارات الأطفال التعليمية.