مبادرة «رواد النيل» تشارك بـ24 شركة ناشئة في قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال

تشارك مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي؛ وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك في النسخة التاسعة من قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال «تكني 2022 Techne Summit» التي تعقد بمكتبة الإسكندرية اعتبارا من اليوم السبت وتستمر لمدة 4 أيام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

180 مستثمرا و300 متحدث من 70 دولة يشاركون في «تكني 2022»

وقال الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إنَّ مشاركة المبادرة في القمة هو الخامس على التوالي، وتشارك هذا العام بأكبر عدد من الشركات الناشئة بالمبادرة والتي يصل عددها إلى 24 شركة محتضنة بمختلف حاضنات المبادرة وأكاديمية رواد النيل، وذلك ضمن أكثر من 800 شركة ناشئة وصندوق استثمار تشارك في القمة التي من المقرر أن يحضرها نحو 21 ألف مشارك بينهم مسئولي جهات حكومية ومتخصصين في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال و180 مستثمرا و300 متحدث من 70 دولة حول العالم.

وأضافت أنَّ قمة «تكني 2022» تعد من الأحداث المهمة على صعيد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إذ تجمع العديد من الأنشطة والصناعات في قطاعات مهمة، بما يمثل فرصة قوية لعرض أفكار ومشروعات الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، وهو ما تحرص عليه مبادرة رواد النيل من خلال مساعدة الشركات المحتضنة على التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال مباشرة.

فرص الإستثمار في مجال ريادة الأعمال

وأكّدت أن مبادرة رواد النيل تعمل على تعزيز فرص الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، ونؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب وتوعيتهم كأحد ركائز استراتيجيتنا الرئيسية، من خلال العديد من البرامج التي تقوم بها المبادرة في هذا الإطار، مشيرة إلى أنَّ القمة تعد فرصة هامة للتواصل مع بيئة ريادة الأعمال بما يمكن من فتح عدة فرص أمام شركاتنا المحتضنة بالمبادرة.

ولفتت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة «رواد النيل» إلى أن المبادرة ستشارك في 3 جلسات نقاشية، ستناقش كيفية تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى مشروعات متميزة على أرض الواقع، كما ستتناول الاختلافات بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وأيهما أنسب لكل مشروع.

وكشفت أنَّ المبادرة ستنظم على هامش القمة مسابقتها السنوية للشركات الناشئة وتركز هذا العام على عدة محاور أولها مجال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويتاح المشاركة في المسابقة للشركات الناشئة التي تقدم حلولا تقنية مبتكرة بهدف مواجهه تغير المناخ وتراعي الأبعاد البيئية، أو تعمل في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر على التحول الرقمي، وسيتم احتضان الشركات الفائزة من خلال حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية Lauch SaaS التي يرعاها بنك قناة السويس.

وأوضحت أنَّ المحور الثاني من المسابقة يستهدف الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تقنية مناخية أو منتجات مبتكرة جديدة في واحد من مجالات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل، نفايات الطعام والزراعة، وأيضًا الشركات التي تعمل في مجال تعميق التصنيع المحلي وستحظى الشركات الفائزة في هذا المجال بفرصة الاحتضان بحاضنة الأعمال الهندسية التي يرعاها بنك التعمير والإسكان.

مبادرة رواد النيل

وأشارت إلى أنَّ المحور الثالث من المسابقة التي تقدمها مبادرة رواد النيل، تشمل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال ديكورات المنازل، والمشغولات اليدوية، وصناعة الأثاث والتي تعتمد على مواد معاد تدويرها وصديقة للبيئة، وسيتمّ احتضان الشركات الفائزة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNB الأهلي.