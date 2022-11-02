هل يمكن اختراق الهواتف من خلال الشاحن؟.. خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح

اختراق الهواتف المحمولة، أصبح متاحا بفضل التكنولوجيا الحديثة، ومن الممكن أن يتم بسهولة لكن مع زيادة حماية الخصوصية يصبح أمرا صعبا، وفق المهندس أحمد طارق خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد أن التكنولجيا يمكن استخدامها بشكل مناسب والاستفادة منها بصورة إيجابية، شرط أن يتم استخدامها وحمايتها بصورة صحيحة.

وقال إن الأفراد بالعام 2022 ورغم ما يهدد خصوصيتهم خلال تعاملهم مع الهواتف الذكية والتكنولوجيا بصفة عامة والتي قد تصل نسبتها إلى صفر، إلا أن هناك سبل للحماية لرفع معدل الخصوصية.

إنعدام الخصوصية عند استخدام التكنولوجيا اصاب البعض بالهوس

وأضاف «طارق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك بعض الأفراد مصابين بهوس حدوث اختراق لهواتفهم وهو أمر غير حقيقي، كون الأمر ليس بهذه السهولة، مشيرًا إلى ضرورة عدم التخوف الزائد عن انتهاك الخصوصية عند التعامل مع التكنولوجيا، إذ ما تم اتخاذ كافة الاحتياطات ووسائل الحماية.

تجربة على الهواء لكيفية استخدام الشاحن في اختراق الموبايل

وكشف خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات خلال تجربة أجراها على الهواء إمكانية استخدام شاحن للموبايل باستخدام «الباور بانك» في نقل بيانات الموبايل أو إصدار أوامر له بإنزال بعض التطبيقات الخبيثة أو إرسال صور أو البحث بجوجل وهكذا، محذرًا من أن معظم الاشخاص يلجأون لشحن هواتفهم بأي شاحن ولدى أي شخص وهو ما قد يتسبب باختراق الهاتف ونقل البيانات من خلاله.