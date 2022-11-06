وصول آلاف السائحين إلى البحر الأحمر تزامنا مع بدء قمة المناخ

بدأت الفنادق والمنتجعات السياحية، في استقبال وتسكين الآلاف من السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، قادمين من مطارات أوروبا عبر حوالي 152 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات بمطارات البحر الأحمر، تزامنا مع بدء قمة المناخ بشرم الشيخ اليوم الأحد.

وصول آلاف السائحين إلى البحر الأحمر

وكشف مصدر ملاحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطارات الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، تستقبل اليوم الأحد حوالي 152 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب، لافتا إلى أن فرق العلاقات العامة بمطاري الغردقة ومرسى علم في استقبال السائحين وإنهاء إجراءات الوصول.

قمة المناخ دعايا سياحية لمصر

وأشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطارات البحر الأحمر، تزامنا مع مع بدء قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة المناخ بشرم الشيخ، تمثل دعايا سياحية إلى مصر والمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي.