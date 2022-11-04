مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 13 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 113 رحلة طيران سياحية، الأسبوع المقبل، تقل حوالي آلاف السائحين من مطارات 13 دولة أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل 113‪ رحلة طيران سياحية تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل، ومن المقرر وصولها بدءا من غدٍ السبت وحتى الجمعة المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في مطار مرسى علم.

وصول سائحين 13 دولة أوروبية

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير، السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال آلاف السائحين الأسبوع المقبل، على أن يبدأ وصولهم غدا السبت، من مطارات 13 دولة أوروبية وهي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا وليتوانيا والنمسا ومولدفا ولاتفيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق، مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، ما ينذر بموسم سياحي شتوي ناجح، تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ.