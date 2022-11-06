مي سليم تحتفل بعيد ميلادها مع صناع فيلم «التاروت».. وتستعد لأغنية جديدة

حرص فريق عمل فيلم «التاروت» على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة مي سليم، مساء أمس السبت، وذلك أثناء تصوير المشاهد القليلة المتبقية من العمل.

وكشفت الفنانة مى سليم، عن الاحتفال بعيد ميلادها مع فريق العمل، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت قائلة «شكرا جدا لكل فريق العمل يا جماعة، عيد ميلادي 6 نوفمبر، بس ماشي نحتفل من النهاردة».

الاحتفال بعيد ميلاد مي سليم

وظهرت عدد من الفنانين فى الفيديو يحتفلون مع الفنانة مي سليم بعيد ميلادها، من بينهم سمية الخشاب ورانيا يوسف وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي ومحمد عز، والمخرج إبرام نشأت.

يذكر أن صناع فيلم «التاروت» انتهوا أمس السبت من تصوير باقي المشاهد الخاصة بالعمل، وتم إعلان انتهاء التصوير، بحضور جميع أبطال الفيلم.

وتستعد الفنانة مي سليم خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل أغنيتها الجديدة، والتي تتعاون فيها مع المنتجة آلاء لاشين.