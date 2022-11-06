الحبس سنة لـ«عريس الإسماعيلية» في واقعة ضرب زوجته

قضت محكمة جنح الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر نصار، وعضوية المستشار هشام خالد، وأمانة سر محمد قطب ومحمد محمود علي ومحمد نصر الدين وأسامة بركات، بحبس «عريس الإسماعيلية» سنة في قضية ضرب زوجته وبراءته في واقعة الاحتجاز.

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لدفاع المجني عليها والمدعي بالحق المدني أشرف ثابت، الذي طلب تغيير وصف القضية إلى شروع في قتل.

وعرضت عروسة الإسماعيلية على الطب الشرعي؛ للكشف عليها ظاهريا وداخليا لبيان ما بها من إصابات لم تذكر في التقرير المرفق في تحقيقات النيابة العامة.

محامي عريس الإسماعيلية يطلب فتوى الأزهر عن احتجاز العروسة

وكان قد طالب طارق طارق عبد الحليم دفاع عريس الإسماعيلية فتوى من الأزهر الشريف في هذه الدعوى لمعرفة شرعية احتجاز الزوج لزوجته، وطلب البراءة تأسيسا على رضا المجني عليها في واقعتي الضرب والاحتجاز، ودفع بانتفاء أركان الجريمة في مقر المتهم بأركانها المادية والمعنوية، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.