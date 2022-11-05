«التعليم» تعلن توزيع درجات الأحياء والفيزياء والكيمياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات الأحياء والفيزياء والكيمياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، التي تتضمن درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي، والمواظبة والسلوك واختبارات الشهور.

توزيع درجات الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، النسبة المئوية والدرجات المخصصة لمواد العلوم «الكيماء والأحياء والفيزياء» للصف الأول الثانوي، موزعة كالتالي:

- اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بنسبة 80% والدرجات 16.

- المواظبة: بنسبة 5%؜ في الفصل الدراسي أي درجة واحدة.

- السلوك: بنسبة 5% في الفصل الدراسي أي درجة واحدة.

- اختبارات الشهور: النسبة المئوية 10% في الفصل الدراسي أي درجتين.

المجموع الكلي: النسبة المئوية 100% بمجموع درجات 20.

توزيع الدرجات للصف الثاني الثانوي

وبالنسبة لمواد العلوم للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 تكون كالتالي:

- اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 80%، الدرجات 24.

- المواظبة: النسبة 5% في الفصل الدراسي أي درجة ونصف.

- السلوك: النسبة المئوية 5% في الفصل الدراسي أي درجة ونصف.

- اختبارات الشهور: النسبة المئوية 10% في الفصل الدراسي أي 3 درجات.

المجموع الكلي: النسبة المئوية 100% مجموع الدرجات 30.